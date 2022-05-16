4月底，也就是俄軍在入侵烏克蘭將近3個月後，俄羅斯動用潛艦，向烏克蘭發射巡弋飛彈。如今俄羅斯潛艦的停泊處空了，或許意味莫斯科可能發動更多這類攻擊。
據《歐亞時報》（The EurAsian Times）15日報導，俄羅斯黑海艦隊已經部署了所有能向烏克蘭發射飛彈的潛艦。《克里米亞現實》（Crimea Realities）網說，原本俄軍潛艦通常停在克里米亞（Crimea）塞凡堡（Sevastopol）南灣（Southern Bay），但到了5月13日下午都不見了。
而俄羅斯黑海艦隊有6艘636華沙之歌（Varshavianka）級，也就是北約所謂的基洛級改良型（Improved Kilo）潛艦，為多用途柴電潛艦，最大航程為7500英里（約12070公里），包括12名軍官在內，可搭載52人，並可續航45天。
俄軍在地面部隊裝備遭受龐大損失後，軍艦又頻頻遇襲，而俄方潛艦出現在黑海，或許意味著戰略轉變。
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