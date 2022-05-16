上周5月12日立法院聯席委員會完成《溫室氣體減量及管理法》修正草案初審，修正後法案名為《氣候變遷因應法》，但有近半爭議條文保留朝野協商。環保署表示，因應國際碳邊境調整機制的上路，目前碳盤查機制將最優先處理，「中小企業碳盤查指引」預計本周公布，並在6月陸續開辦說明會。

上周立法院完成《溫室氣體減量及管理法》修正草案初審，行政院版條文計有62條，但當中有26條因立委看法不一未達共識，等同近半保留到朝野協商，其中在第21條碳盤查相關條文有著相當多的討論。

環保署氣候變遷辦公室主任蔡玲儀表示，因應歐盟碳邊境調整機制即將試辦，立委們審查時對於碳盤查管理、登錄辦法都有一致共識，因此這部分會是優先處理的法規。

蔡玲儀說，現行《溫室氣體減量及管理法》對於287家大型排放源已有相關指引，但因應全球減碳趨勢，連下游供應鏈都意識到減碳的重要，因此廣大的中小企業也有碳盤查的需求，但會碰到2個問題，首先要怎麼來計算，以及是否都要交由認證機構來查驗。

蔡玲儀表示，本周「中小企業碳盤查指引」就會公布，目的在於幫助中小企業可以如何計算自己的碳排放，主要也是針對有供應鏈需求的產業，也會說明在什麼樣的情況下才需要來算，例如有供應鏈需求的事業單位才需要查驗。

蔡玲儀說，經濟部工業局和環保署都有相同的碳排放計算器，企業都能完成自主盤查，但為了說明政策以及減少廣大業者的疑問，6月起將陸續召開說明會。