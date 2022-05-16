彰化縣基層兒科防疫門診包括彰化市、鹿港鎮、和美鎮、員林市、溪湖鎮、北斗鎮、社頭鄉、田中鎮、花壇鄉、埤頭鄉等都有兒科防疫門診，相關門診醫院位置請參考衛生局網站或官方臉書。(衛生局提供／吳建輝彰化傳真)

彰化縣基層兒科防疫門診包括彰化市、鹿港鎮、和美鎮、員林市、溪湖鎮、北斗鎮、社頭鄉、田中鎮、花壇鄉、埤頭鄉等都有兒科防疫門診，相關門診醫院位置請參考衛生局網站或官方臉書。(衛生局提供／吳建輝彰化傳真)

彰化縣基層兒科防疫門診包括彰化市、鹿港鎮、和美鎮、員林市、溪湖鎮、北斗鎮、社頭鄉、田中鎮、花壇鄉、埤頭鄉等都有兒科防疫門診，相關門診醫院位置請參考衛生局網站或官方臉書。(衛生局提供／吳建輝彰化傳真)

彰化16日新增1411個新贈確診個案，衛生局分析從３月至今確診的9682名確診者，其中青壯年族群佔一半以上，王惠美表示，17日開始將啟用基層兒科防疫門診，針對12歲以下兒童有症狀或曾接觸確診者之兒童，提供診斷、採檢、轉診諮詢，讓醫療分流包持醫療量能。

王惠美表示，17日起將有35家68位基層兒科醫師投入，將開設基層兒科防疫門診，針對12歲以下兒童，發燒超過38度、呼吸道或腸胃症狀持續2天、活動力不佳，曾接觸過確診者的兒童，提供兒童感染鑑別診斷、治療、採檢及轉診的建議。

王惠美說，彰化縣從３月２日出現第一例本土病例至今，共有9682名確診個案，經分析以青壯年族群最多，其中18歲以下佔有21.3％，而縣府啟動金色通道，開放1歲以下嬰兒快篩陽性、或出生未滿3個月有發燒、出生3個月至12個月高燒大於39度，都可以使用金色通道。

衛生局長葉彥伯表示，基層兒科防疫門診在孩子產生症狀時，能夠到各鄉鎮配合的小兒科診所，先進行鑑別診斷、能夠落實醫療分流，並保持醫療量能，另外許多家長面臨疫苗施打疑慮也可以在診間直接詢問，1歲以下的嬰幼兒則可以直接利用金色通道，早期治療。

衛生局指出，彰化縣基層兒科防疫門診包括彰化市、鹿港鎮、和美鎮、員林市、溪湖鎮、北斗鎮、社頭鄉、田中鎮、花壇鄉、埤頭鄉等都有兒科防疫門診，相關門診醫院位置請參考衛生局網站或官方臉書。