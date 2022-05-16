監察院副院長被提名人李鴻鈞今下午前往立法院拜會院長游錫堃，並陸續拜會朝野黨團，以尋求支持，李鴻鈞指出，現在疫情期間不好一一拜訪，不管是任何黨派他都會打電話說明，並感謝總統蔡英文對他的提名與信任；民進黨團總召柯建銘也說，李鴻鈞是「講道理、可以溝通的人」，既然蔡英文總統提名了將全力支持。

李鴻鈞表示，本週三將進行審查會，審查會完了後，下週進行投票，有些委員對他不是很了解，不過值疫情間，也不好一一拜訪，因此在審查會完後，不論黨派，他都會一一打電話說明，若有不瞭解地方會更清楚說明。

至於李鴻鈞是否藍綠最大公約數，李鴻鈞表示，感謝蔡英文對他提名與信任，他不敢特別強調是最大公約數，只能說18年立法院歷練，讓他成長很多，而對他而言，最基本原則就是站在國家、人民立場，這是他從政以來，秉持最大原則。

李鴻鈞強調，他拜會完立法院長後，接著拜會國民黨團，民進黨團將在星期五的黨團大會，他一次和成員拜會，這樣更來得直接，將會直接面對、懇求，尋求支持。

柯建銘表示，李鴻鈞在立法院經驗豐富，過去朝野協商經常擔任重要溝通協調角色，過去監察院也鮮少有如其具工程專業背景的委員，「他是講道理、可以溝通的人」，既然總統謀定而後動，提名李鴻鈞，他們只有全力支持，也相信如能順利獲得通過必能擔任好副院長一職。

游錫堃先恭喜李鴻鈞獲得監察院副院長提名，游錫堃表示，立法院為合議制，他預祝被提名人能順利在院會獲得通過。隨後院長在被提名人自我介紹後，雙方互相交換意見，晤談約15分鐘，於下午2時20分圓滿結束。