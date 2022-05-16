台北市今新增9274例本土病例，對此，台北市長柯文哲指出，從雙北市確診人數來看曲線趨平，最主要可能是老百姓自動自發不出門，以及PCR量能飽和，他觀察，最近北市的捷運乘載量很明顯活動下降，比2019年人流量下降40％。不過，柯文哲說，他不認為持平不代表確診人數減少，是因為下雨和假日關係。

柯文哲說，過去在門診看病也是這樣，天氣好才看病，門診人數和天氣有關係，雙北確診人數是在上升，只是種種原因才會持平，他也提到，從出院人數和住院人數來看，可以看得出疫情是否達到高峰期。

他分析，以5月14日為例，確診者住院為206人，出院人數為142人，正成長64，住院人數還在大於出院人數，就是還沒達到高峰，敵情不明狀態下，持續監測出院人數和住院人數可以猜測是否達到高峰；如果每日出院人數和住院人數相近，就是達到高峰。

柯文哲指出，這段時間會持續成立防疫急門診，也會監看每家醫院管理，病人進入醫院後，接受哪些治療，從收費碼就可以知道，病人是屬於什麼情況，像是呼吸器要收費，醫院不可能給病人氧氣不收費，所以從病人收費碼可以知道輕、中、重症的情形。