敦陽科(2480)第一季稅後淨利1.82億元，年增27％，每股盈餘1.71元。至第一季底在手訂單仍達60億元，其中接近40億元可在今年認列，法人估計，2022年營收、目標有望雙位數成長。但公司銷售地區主要在台灣，近期本土疫情影響，客戶的驗收進度及原廠交貨時間是主要變數。

敦陽科第一季營收15.74億元，毛利率25.66％，營業利益2.06億元，年增18％，稅後淨利1.82億元，年增27％，每股盈餘1.71元。

第一季營收比重為諮詢與維修服務31％、網路產品21％、儲存設備13％、電腦軟體16％、工作站及伺服器主機12％、電腦週邊產品6％、個人電腦1％。

今年以來生技醫療客戶由於疫情及遠距醫療對IT需求增加，投入不少資本支出，敦陽科第一季生技醫療營收比重提高到5％，而電子相關48％占比最大，其次是政府教育單位16％，電信產業、金融保險、交通與傳統製造占比都在10％以下。

至第一季底在手訂單約60億元，高於去年底的54.7億元，其中，39億元陸續在今年認列，其餘的在2023年認列。