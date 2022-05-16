立委提議租金分離課稅並新增租金扣除額，財長蘇建榮16日在立院財政委員會備詢時表示，目前我國有317萬戶綜所稅申報戶免課稅，過去各委員提案的租金扣除額誘因可能不大，現行制度從租金補貼較有利，且財政部也希望維持綜合所得的精神。

但蘇建榮也強調，仍會將各界建議納入財政部內部評估其可行性。

綠營立委江永昌16日於財政委員會表示，財政部可評估針對房東的租金收入課稅制度從併入綜所稅改為分離課稅，同時提供租客租金特別扣除額抵稅，以利健全房屋租賃市場。

江永昌認為，過去政府在推行政策時，常常在特別法當中給出租稅優惠，以至於我國目前稅基往往遭受各類的租稅優惠侵蝕。

此外，隨著政策推行以及租數優惠修正，這些優惠的規定往往較一般稅法繁複，江永昌指出，越繁複的稅法越容易出現漏洞可鑽，若能簡化課稅制度，將所得稅優惠回歸到所得稅法處理，也能有利財政部稽徵便利性。

現行的所得稅法中有五項所得是分離課稅的：政府舉辦獎券得獎收入、告發收入、短期票券及特定金融商品利息收入、房地合一稅，以及股利所得。

江永昌認為，這五項所得訂定分離課稅主要除了配合政策推動以外，更有簡便稽徵、達成徵收效益等目的，為減少租屋黑數，財政部應考慮在所得稅法上訂定租金收入分離課稅條款。