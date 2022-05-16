南韓軍事網紅「李根大尉」，過去是海軍特戰隊(UDT)一員，經常在網路分享軍事資訊，頻道擁有近80萬的超高追蹤數，烏俄戰爭開打後，他不顧南韓政府反對加入軍隊，14日攻打進敵區受傷，人目前在軍醫院治療，他被當地媒體訪問談論戰況有多慘烈，但也承諾會打到烏克蘭戰勝，不過由於違反南韓《護照法》歸國後恐將面臨官方懲處。

在李根大尉《新烏克蘭之聲》訪問中，他分享來到烏克蘭出自道德理念，因為不能相信俄羅斯會去侵略一個有主權的國家，且身為前特種部隊隊員，擁有能幫上烏克蘭軍方的能力，有責任去干預不幸發生，因此不該袖手旁觀，否則就是一種罪惡，所以他才會勇敢遠赴烏克蘭戰鬥。

在戰爭進行途中，俄羅斯軍隊集中攻打基輔，當時他正在近郊城市伊爾平作戰，擊敗敵軍後向南移動又遇到敵軍，於是他身體受了傷，於是得在軍醫院住了幾天；不過這些還都是小事，3月初他抵達烏克蘭天氣比韓國冷得多，他們隊上甚至有人身體失溫，很難投入到作戰之中，且在他們三餐還只能吃雞肉粥，唯有到基輔補給物資才有當地料理品嘗。

接著，李根大尉談到回國後的法律懲處，他堅持會參與到烏克蘭打仗勝利，至於南韓政府決策將他滯留烏克蘭視作非法，回國就會因參戰在機場被捕，李根大尉認為這是件詭異的事，也向烏克蘭政府請求法庭上的協助，並已經委任好律師；不過就算面臨被關進監獄風險，他仍很高興能和烏克蘭人一起努力。