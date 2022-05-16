柳營科技工業區由南市府於2013年完成開發，隨著LED照明技術不斷發展及智慧科技應用日趨成熟，台南市經發局從2020年起引進智慧路燈系統，除節能照明、自動偵測故障外，更兼具車流監測功能，形成強大物聯網平台，透過智慧系統平台監控，保障行車安全、達成節能永續更提高行政管理效率，實現臺南5G智慧科技城目標。

柳科早期建置之高壓鈉氣燈已趨老舊，替換LED路燈具有省電及低度維護之特性，節電效果高達50％，且LED燈具壽命為傳統照明產品之10倍以上，於無外力因素下產品週期內幾乎免維修。規劃於車流量大之路口加裝車牌辨識系統，於路燈監控平台整合影像資訊事件，透過監控平台之「儀錶板」調閱各點攝影機即時影像，影像辨識技術更延伸應用可於廠區滯洪池進行水位高漲偵測，具備高水位告警，同時於路燈監控平台呈現即時告警。

台南市經發局局長陳凱凌表示，智慧路燈將能為工業區的公共設施管理帶來極大助益，智慧型LED路燈具有節約能源、減少碳排放的優點，而智慧系統的監控平台可節省政府機關人力資源，即時掌握所有設備狀況，迅速排除故障情形，不僅提升用路人行車安全，同時強化公共設施服務品質。

柳科園區推動智能路燈規劃佈點，是臺南市政府智慧城市物聯網政策最有效之建置，燈具能搭載 5G、窄頻物聯網(NB-IoT)基地台、各種智慧感測器等，形成強大物聯網平台，集照明、防災、網路通訊、監控、氣候數據等功能於一身，將廣泛收集人流車流、空氣品質、風速、溫濕度、降雨量等數據成為未來全臺工業區產業發展環境之重要基礎資料庫，實現台南5G智慧科技城，讓台南成為全球智慧城市標竿。(品觀點記者張雅雲/台南報導)