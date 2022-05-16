遠傳(4904)自2020年推出全國第一個5G遠距診療服務以來，迄今已在全國11縣市、29鄉鎮導入遠距診療，後疫情時代遠距診療需求更甚以往。遠傳自行開發的「遠距診療服務平台」通過美國健康保險流通與責任法（HIPAA，The Health Insurance Portability & Accountability Act）合規性驗證，成為台灣第一個通過此項認證的電信業者。

遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，遠傳運用「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）和雲端技術，結合5G低延遲大頻寬特性打造的「5G遠距診療服務」，實現以網路取代馬路，解決偏鄉醫療資源不均問題，同時降低長途就醫交通往返的碳排放，持續響應聯合國SDGs永續發展目標，更是電信業唯一榮獲財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會「2021國家醫療品質獎─產業應用組銅獎」殊榮；此次取得HIPAA認證，展現遠傳對於強化醫療資訊防護、提升資安合規接軌國際的決心。

此次遠傳取得的HIPAA認證，是專門針對電子化的醫療資訊而訂定的美國聯邦法律，對於醫療資訊的應用、交換機制及保護規範得非常詳盡，已經成為世界各國訂定相關法規參考的重要標準，遠傳落實HIPAA合規要求，包含內部治理與稽核制度、乃至關係人管理、風險管理等皆做了完整檢視與優化，為遠距診療的民眾與醫療院所提供更高規的保障。

遠傳在去年5月中三級警戒期間，以遠距診療平台助亞東紀念醫院快速導入通訊診療門診服務，結合「遠距診療App」提供民眾註冊、預約掛號，並支援虛擬健保卡線上認證及健保申報，打造零接觸的診療服務，最高同時開設27個專科視訊門診，迄今服務已達1萬4千人次。隨著近期本土疫情升溫，視訊診療需求量大增，取得HIPAA認證，也可讓醫療院所未來導入遠距診療解決方案，並發展視訊門診整合虛擬健保卡、跨院掛號與電子病歷交換等應用時，更為安心有保障。

遠傳5G遠距診療服務在與衛生福利部、國家衛生研究院、各縣市政府及公私立醫院的合作下，迄今已在全國11個縣市29個偏鄉推出，服務遍及蘭嶼、綠島等離島民眾，串連衛生所和市區醫學中心的醫師資源，透過即時醫療檢查影像上傳，超低遲延的多方視訊會診，縮短城鄉醫療差距，並且也擴大延伸到居家長照醫療應用，以及救護車上的遠距緊急救護。預計今年遠傳5G遠距診療服務將擴及14個縣市、50個鄉鎮，持續以零距離的服務實現醫療零偏鄉的願景。