疫情持續升溫，北市不斷開出防疫急門診，提供快篩陽的民眾PCR篩檢服務，醫護人員也很辛勞，但台北市卻出現預約篩檢而放鳥的情形，台北市長柯文哲氣憤指出，從數據來看，爽約率實在太高，看到都氣死，真的太過分了，還是提醒民眾預約後可以取消，不要爽約，再來就要記下身分證字號，資源很寶貴要有效運用。

根據北市府統計，防疫急門診及車來速的爽約率，以婦幼院區最高，達到49％，柯文哲說婦幼院區是特別開給親子的名額，資源寶貴竟然還最高，其次是仁愛院區和木柵車來速達到42％，七大院區以及2個車來速的爽約率平均達到30.4％。

柯文哲痛批，預約名額已經不多還放鴿子，預約不來可以取消，不可以爽約；我看到都氣死了，這太過分了；再來我就要記下你的身分證字號，資源很寶貴要有效運用，目前台北市的篩檢量能已達到每日可篩檢1萬1280人，理論上只要快篩陽到場都可以處理。