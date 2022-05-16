參山處在官網發文「關於我可能讓你很意外的point」，該處總部並不在參山國家風景區內，而是在霧峰。（參山國家風景區管理處提供／盧金足台中傳真）

最近社群網站掀起「關於我可能讓你很意外的point」風潮，參山國家風景區管理處也在官網發文，原來「參山」不是一座山，梨山蜜蘋果並不是蘋果品種，而是蘋果因日夜溫差出現蜜腺結蜜的生理現象，網友還好奇，梨山為什麼叫「梨山」，而不是叫「水蜜桃山」、「蘋果山」、「高麗菜山」，引發熱烈討論。

網路帶動跟風的「關於我可能讓你很意外的point」，很多立委、議員、藝人、網紅紛加入自曝不為人知的生活與飲食習慣，讓選民認識民代不為人知的一面。

參山國家風景區管理處搭上時事也在官網貼文「關於我可能讓你很意外的point」， 包括1：「參山」不是一座山，而是獅頭山、梨山及八卦山的合稱、2：參山處的總部並不在參山國家風景區內，而是在霧峰、3：家風景區、國家公園、國家森林遊樂區都是不同的東西。

4：梨山蜜蘋果並不是一種蘋果品種，而是蘋果因日夜溫差所出現蜜腺結蜜的生理現象、5： 梨山的水蜜桃產量全台第一，年產量超過6000公噸、6：八卦山地區的廟宇大多主祀觀音，只有少數為媽祖。

此外，7：全台灣最大的茶產區就在八卦山的松柏嶺。你喝的手搖茶大多數都是松柏嶺茶農用心栽種出的、8： 獅頭山向天湖賽夏族的paSta'ay（矮靈祭）只有在尾數是偶數的年份才會舉辦（所以今年會舉辦！）9：全世界最高的彌勒佛青銅像就在獅頭山的峨眉湖。

「參山」不是一座山，而是獅頭山、梨山及八卦山的合稱？梨山為什麼叫「梨山」？網友熱烈留言表示，為何梨山盛產蘋果、高麗菜，不是叫「水蜜桃山」、「蘋果山」、「高麗菜山」？

參山處官網小編回應，4、50年代時，梨山最早開始種植的果樹就是梨子，所以得到了梨山的美名，網友問題五花八門，直呼「要開始變成百萬小學堂了」，希望能有一天出版一本參山百科全書，每個地方都有好多故事可以說，，網友紛稱，終於長知識了，趣味性高，也很有教育性。