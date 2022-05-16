A股三大指數16日早盤開高後回落，深成指、創業板指一度漲超1％，隨後震盪走低，盤中相繼翻綠。類股方面，受利多消息刺激，房地產類股強勢拉升，農業相關板塊集體大漲；醫藥醫療類股全線走低，方艙醫院、新冠治療類股跌幅居前。
午後指數低點震盪，創業板指跌幅擴大至1％。橫琴新區概念股異動拉升，互聯網電商、煤炭、旅遊等概念股走強；汽車整車、電力、太陽能、物流等類股走弱。總體而言，市場情緒有所回落，個股漲跌互現，全日成交達人民幣7,800億元。
截至16日收盤，上證指數收報3,073.75點，跌10.53點，跌幅0.34％。深成指收報11,093.37點，跌66.42點，跌幅0.6％。創業板指收報2,331.23點，跌26.93點，跌幅1.14％。
從盤面上看，農業、互聯網電商、煤炭板塊漲幅居前，方艙醫院、輔助生殖、新冠治療板塊跌幅居前。
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