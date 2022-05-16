基隆2歲確診男童重症需轉院，但衛福部立基隆醫院聯繫4家醫院皆無法收治，最終在台北榮總救治後病逝，引發民眾質疑蔡政府防疫是否「超前部署」。針對近來防疫亂象，超跑好手林義傑忍不住痛批政府做半套，「超前搞亂」，他更忍不住直言：「有一天，我想，會有報應。是善報，是惡報，只是此時未到。」

林義傑今天(16日)在臉書發文表示，一位2歲孩子因為病情而走了，大家都能夠理解父母的痛，傷心，決裂，這幾夜孩子的爸媽應該是筋疲力盡睡著，但願孩子的爸媽能化悲憤為力量，努力生活下去。

林義傑指出，普通人育兒不易，尤其現在物價指數上揚，薪資結構不在循環體制上，不是每家每戶都是高科技半導體從業者，可以讓政府做大外宣，97%以上的家庭都如你我一般，從事的是與服務有關工作，而這樣的工作，沒有光鮮亮麗、沒有政府大外宣，這樣的工作是靠流汗、辛勞來養家活口。

林義傑直言，疫情攪亂了大家的生活，有些小家庭可以讓阿公阿嬤照顧孫子，但沒有阿公阿嬤可以幫忙的呢？夫妻倆要猜拳看誰可以在家照顧，不可能兩人同時不上班，即便可以依法不扣薪資在家帶孩子WFH，但是效率呢？這不是公司的問題，是自己對於一件工作的態度問題。

他還發現，更可怕的是，學校變成最後踢皮球場地，教育部讓各地教育局處可以自行判斷是否停課，各地教育局處再把權限給學校自己看著辦，「於是，這不是父母WFH的問題，是一個沒有人敢擔當的命令，讓孩子、父母完全不知所措。」

林義傑感嘆，疫情更可怕的地方在於改變人心，且越分裂越有價值，越是出現亂象，就越有人從中獲取想要的，「多少家庭正在這場疫情風暴下受苦受難，大官感受到嗎？還是鱷魚的眼淚？」

他批評，從以前到現在，我們國家就是做半套，腳痛醫腳，頭痛醫頭，這不是只有現在執政者，是任何人都一樣，當上官就開始大頭症，說了太多普羅大眾根本無法碰觸的事。

林義傑還舉出「居隔者鑰匙往樓下丟」、「超商快篩180元嫌貴就不要買」等例子，並直言官員的責任是如何把畢生智慧發揮至科學管理，讓百姓更快樂，協助人民走向好的日子。

同時，對於確診者為了排PCR受到的各種折磨，林義傑也說：「PCR過程，讓醫療人員整個快要崩潰，難道沒有一個科學方式來進行？」他更質疑，大家採檢完後，卻也沒有一個政府最引以為傲的「類資訊」、「滾動式智能資訊」來告訴患者該怎麼辦！是要吃哪一種藥？

而且，政府引以為傲的APP，老人家不會用，直到學會，還不見得可以預約到看診，因為醫院及長住所在地開放不夠！難道台北的人要約去台東醫院視訊門診嗎？要請親朋好友去台東拿藥嗎？林義傑砲轟，亂七八糟一籮筐，這是超前搞亂，不是超前部署。

林義傑認為，應該要檢討的是，體制上根本沒有「科學化」方式來「管理」，醫學是醫學，管理是管理，這是兩種科學，但他不相信府內無高手，那麼，為什麼要鬧成如此？是亂象求益？還是無力？還是自以為是？如果都不是，那還有什麼是我們老百姓不知道的故事？「不聰明的科學主觀意識」，讓多少家庭正在破碎？「有一天，我想，會有報應。是善報，是惡報，只是此時未到。」