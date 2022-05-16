藍黨團質疑8400億防疫預算亂花 陳時中駁：指控浮誇

國民黨團今天召開記者會，痛批中央在疫情發生這兩年來，編列8400億元預算，結果到現在還是缺疫苗，缺快篩，缺藥物，甚至只花11億元來設篩檢站。衛福部長陳時中對此反擊，指出8400億元並非全數都為指揮中心所用，要在野黨指控前先提出證據。

陳時中表示，在野黨的這項批評，本來就是指揮中心身上掛滿箭靶的一部份，不過指控前應先拿出證據，例如指揮中心的預算其實只有1800億元，在野黨拿8400億元來指控有點浮誇。

陳時中強調，8400億元紓困預算是包含紓困以及其他部門的防疫預算，其中最為人知的項目就是五倍券，但那些項目都與指揮中心無涉，因此在野黨以此為批評的理論基礎，不具有事實根據，「我覺得這樣不好。」

至於在野黨質疑的相關違法情事，陳時中說，若出現違法的事證，自然會有司法單位介入，這部分也不勞他（在野黨）費心。

此外，中央直到現在才要求地方加開PCR篩檢站挨批慢半拍，陳時中也喊冤，指出中央、地方之間本來就有分工體制在，總不可能一開始就要中央跳到地方來做，不僅做不到，也會破壞相關體制，最後落得事倍功半的下場。