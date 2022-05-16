台中市工業區廠商廠房立體化再新增第9家獲審查通過，太平區昆兆益精密工業公司，現有6個廠房不敷使用，3年前就打算新建廠區廠房，前年申請立體化獎勵方案，近日審查通過，將可再增建1層廠房，預估可提供41個就業機會，並創造3億元產值。

工業用地嚴重不足，政府大力推動工業區立體化，以提高獎勵容積方式，核准工業區廠房往上增建，截至今年4月底，經濟部受理7件、中市府受理3件，累計已審查通過位於台中工業區內6件、大里工業區1件、仁化工業區1件，近日再通過太平都市計畫乙種工業區的昆兆益新建廠房。

昆兆益公司生產各類鈑金零件，且採雷射切割、表面處理等多種製程客製化零件尺寸，終端客戶包含奇異再生能源與嬌生等，增建新廠將導入全新智慧化自動產線2019年就規畫新建A棟辦公室，及B棟地下2層、地上3層的廠房。

經發局長張峯源指出，該公司立體化獎勵方案核准後，將可再增加3393.31平方公尺樓地板面積，並設置844.18平方公尺屋頂太陽能設備，約2面國際標準籃球場，占屋頂面積的52％，可發電量121.8千瓦，且每年約可減少7萬7472公斤碳排放。

張峯源表示，昆兆益申請獎勵容積，包含獲經濟部核准的「中小企業加速投資行動方案」，新增投資金額5.17億元用以興建廠房與採購機台設備等，取得15％獎勵容積；另屋頂綠能，可再取得3％能源管理奬勵容積，合計18％獎勵容積。

經發局表示，企業藉由容積獎勵方式，可強化產業用地使用效能，容積獎勵包括「新增投資」、「能源管理」與「捐贈產業空間或繳納回饋金」3項，歡迎廠商投資台中，針對擬新設廠或擴廠於台中市都市計畫範圍內乙種工業區、非都市土地整體開發的工業園區廠商，都可踴躍提出申請。