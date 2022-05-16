北市松山慈惠堂免費發放4000劑快篩劑，吸引許多民眾排隊領取，卻在網路中遭譏諷為「快篩乞丐」，對此，民進黨立委蔡易餘今（16日）表示，前陣子快篩劑確實有匱乏、不足，這樣的說法不禮貌，站在執政上確實不應該，若非執政團隊說的，也不要把它變成執政團隊的態度。
蔡易餘表示，整個防疫過程中，指揮中心非常辛苦，這段時間醫師、護士都超載，要向醫護表達感謝。前陣子快篩劑確實有匱乏、不足，但如今超商通路都可以買到，快篩劑排隊問題已經解決。
至於有人排隊領快篩劑遭嘲諷，蔡易餘直言「這樣不好！」執政一定要秉持謙虛的態度，雖然快篩劑問題已經有解決，民眾若聽到有免費快篩劑可以領取，去排隊都是可以理解的，不只在台北其他地方也一樣。
蔡易餘強調，用這樣的說法不禮貌，站在執政上確實不應該，若非執政團隊說的，也不要把它變成執政團隊的態度，大家都很感謝全民一起配合防疫，這是執政團隊上下一致的態度。
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