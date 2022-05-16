台中市長盧秀燕表示，截至16日上午10時，3萬3202位佔89.56％已收案居家照護，解除隔離1萬2135人。（台中市政府提供）

台中市衛生局長曾梓展表示，16日台中市新增6例中重症患者。（台中市政府提供）

台中今(16)日本土確診新增4357例，並新增6例中重症患者，其中1名70多歲爺爺沒有慢性病史也打了3劑疫苗，卻出現腹內膿瘍、器官穿孔，目前積極搶救中；衛生局長曾梓展說，累計這波疫情台中市已有9人染疫死亡，其中最年輕的是30多歲男性，因其有糖尿病、腎臟病、痛風性關節炎合併智力障礙，10日確診後收住院後仍血氧持續下降，家屬拒插管、急救而死亡。

台中市16日本土確診新增4357例，其中12歲以下兒童有648位佔14.87％，65歲以上有349位位8％，並增加6位中重症患者，其年齡在50至79歲間，除一名70多歲爺爺外，都有慢性病史，曾梓展說，這名70多歲爺爺病程發展比較特殊，5月10日確診住院，15日接受腹部超音波發現腹內膿瘍及器官穿孔，正積極搶救中。

累計目前台中市有26名確診者中重症住院治療，其中10人插管，4人用抗病毒藥治療，14人沒有接種疫苗，另有32人經治療後已轉住普通病房或解隔出院。

曾梓展說，累計這波疫情台中市已有9人染疫死亡，其中最年輕的是30多歲男性，因其有糖尿病、腎臟病、痛風性關節炎合併智力障礙，5月7日出現症狀快篩陽性，給予藥物治療，5月10日又症狀未改善，快篩仍為陽性，PCR確診收住院，但患者血氧持續下降，家屬拒插管、急救。

而針對確診者居家照護統計，台中市長盧秀燕表示，截至16日上午10時，已進行3萬7071位評估，其中3萬3202位佔89.56％已收案居家照護，累計健康關懷11萬8511人次，視訊診察2795人，送藥到府1148人，解除隔離1萬2135人。