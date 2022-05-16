伊雲谷(6689)攜手台灣循環經濟與創新轉型協會，共同打造「永續與碳資產顧問管理平台」，鎖定市場綠色需求，為企業提供三大服務：碳盤查、碳資產管理、未來企業建構ESG永續資料庫。此外，伊雲谷將透過自身的線上教育訓練系統，結合環境顧問的知識與經驗，提供企業完整的永續及環境教育資訊及訓練，協助台灣企業於永續浪潮中，工具及人才同步到位，搶占市場先機。

國際上淨零減碳議題討論熱度不斷攀升，台灣也已宣布於2050年達到淨零碳排，而金管會今年3月3日正式公告上市櫃公司永續發展路徑圖，明訂2027年以前，所有上市櫃公司皆需完成範疇一及範疇二之碳盤查。台灣企業99％屬於中小企業，目前對於碳議題及永續議題的認知仍相對不足，針對國際品牌商對供應商減碳及碳盤查的要求日益增加，台灣企業已面臨營運壓力。

伊雲谷執行長蔡佳宏表示，近期碳議題已成為企業經營的挑戰，中小企業面臨上游品牌商直接要求提出碳數據，伊雲谷作為數位轉型方案提供者，藉由伊雲谷智能產業事業部具備的OT量測儀器與雲端運算能力，結合台灣循環經濟與創新轉型協會的顧問經驗，打造『永續與碳資產管理顧問平台』，協助企業透過數位轉型，建立完整碳資料庫，快速完成碳盤查並建立碳管理方案。未來雙方合作將發揮各自的強項，逐步優化平台功能，持續整合環境多面向考量因子，輔助企業商業決策。

伊雲谷去年第四季送件上市後撤件，今年5月4日重新送件申請上市，2021年全年每股稅後盈餘達3.40元。