台灣疫情急遽升溫，單日本土確診數屢創新高，以經營手搖飲品牌「歇腳亭」崛起的聯發國際(2756)開出全台連鎖餐飲企業第一槍，宣布祭出「防疫關懷箱」，內有4組快篩劑、食品、營養品等10多樣物資，將發送給總部、直營門市同仁及全台加盟夥伴。

聯發國際董事長鄭凱隆表示，每位夥伴都是公司最珍貴的資產，許多人隻身在外打拚，萬一被居家隔離恐會惶恐不安。在這個關鍵時刻，公司扮演最強大後盾送上防疫物資，幫所有夥伴解決搶不到快篩劑的問題，盼讓夥伴沒有後顧之憂。

聯發國際在最短時間內快速統籌採購等相關部門，準備每箱價值破千元的「防疫關懷箱」，除有4劑快篩劑、酒精噴霧、口罩等防疫物品，還有食品、營養保健品等共10多項物資，除發送給全體同仁每人1箱，「Sharetea歇腳亭」全台加盟店加盟夥伴每位也可獲得2箱。

雖然5月疫情升溫，但聯發國際旗下「Sharetea歇腳亭」靠著更新菜單及連8天限定品項買1送1策略，帶動台灣平均單店業績成長逾1成。面對疫情日漸嚴峻，聯發國際搶在第一時間發放防疫關懷箱，希望能守住人才、陪伴大家度過難關。