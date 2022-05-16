台積電熊本廠上月動工，不只台灣投資人相當關注，就連日本當地也十分重視，日本九州金融集團社長、肥後銀行總裁笠原慶久強調，台積電熊本廠預計2024年4月開始投產，預估投產後兩年創造約1.8兆日圓（折合4200億台幣）的經濟效益。

台積電攜手日本索尼（Sony）及日本電裝（Denso）合資的晶圓代工廠JASM，上個月在日本熊本縣菊陽町開始動工，新工廠預定投資86億美元（折合約2500億元台幣），並於2024年開始生產。據悉新廠建築面積約7萬2000平方公尺，除了廠房外還有辦公室。

根據熊本日日新聞報導，笠原義久透露，台積電熊本新廠預計自2024年12月起出貨，規劃未來每月可生產10到20奈米晶圓5.5萬片。進一步從細項來看，該廠建設相關設備投資約9800億日圓，工廠產值與相關維護等推估約為7000億日圓、周邊住宅整備約800億日圓，以及零售服務約100億日圓。

笠原進一步指出，台積電熊本新廠計畫雇用約1700名員工，在人口增加下，可進一步帶來交通與餐飲等效益，「上述估算是直接效益，長期來看經濟效益更大」。

先前日媒曝光台積電熊本廠開出的薪水，大學畢業生月薪28萬日圓，碩士生月薪32萬日圓，博士則開出高達36萬日圓的月薪。熊本日日新聞先前報導，145家企業參與台積電徵才相關影響的問卷調查，結果有49%的企業認為台積電的徵才會讓他們的招募活動受到影響，而在會受影響的企業中，其中有高達84.3%的公司是製造業。這些受訪者認為自己無法抗衡台積電開出的優渥薪水，恐對徵才活動造成衝擊。