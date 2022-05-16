搶國旅商機，可樂旅遊推出兩波「2022我愛你」專案，第一波「高鐵假期」專寵優惠，即日起至5月20日止，雙人同遊現折520元，高鐵車票+住宿最低1260元起。第二波強檔接力「520愛旅行」計畫，5/20上午10點於可樂官網開賣，主題自由行、精選飯店及暢銷票券組合，全館限時520元起，超過上百支商品限時限量超狂折扣，讓民眾瘋搶便宜拚手速。另有針對國內訂房限定商品推出國泰世華卡友快閃，搭配專案優惠代碼於5/20當日下單即享9折好康。

可樂旅遊表示，防疫期間，很多人沒跟所愛的人說「我愛你」。可樂旅遊趁著5月20日這個美好寓意的日子，以分享旅程美好的初心，推出「2022我愛你」專案，以520元起的優質價格推出幸福旅程。可樂旅遊盤點民眾喜愛的旅遊元件，如租車、度假酒店、體驗票券、飯店料理等，規劃「限時優惠520」、「月月出發玩全台」及「限定買一送一」等，活動一路延續到年底，加倍放大愛的誠意。

「宅度假」是後疫情時代的旅行方式，可樂旅遊力推優質住房專案，最低520元起，指定飯店還享加值不加價。苗栗第一座國際觀光飯店「苗栗馥藝金鬱金香酒店」，華麗的巴洛克式建築，12坪以上寬敞客房，其中還有十款親子主題房，平日最低4千，真愛價520元。一房難求的「大溪笠復威斯汀度假酒店」，峇里島風的露天泳池，客房擁有私人景觀陽台，夜晚躺在天夢之床達到身心靈放鬆感，可樂旅遊超前部署規劃「週六保留房」，除可享保證入住、一泊二食限定優惠價，國泰世華卡友還有更殺折扣。台北「JR東日本大飯店」融合台日的品味設計，客人至上的日系待客服務，讓旅客一解日本相思之苦，8月底前入住期間，還可免費使用行政酒廊。

可樂自由行搭配「2022我愛你」專案，推出三重好康福利：好康一、每月20號限定出發，指定住房享保證入住。好康二、仲夏指定商品限時買一送一；好康三、可樂旅遊國內自由行指定商品皆可享每人520元折扣優惠，多人出遊更划算。

可樂旅遊並推介高CP值玩法「高雄港都雙人遊2日」，24HR歐兜賣遊遍巷弄，入住歷史感十足的郭家百年古厝，交通+住宿兩人同行最低520元/人。「花蓮雲山水浪漫2日」包含來回火車票，入住網路高評價的雲山水有熊的森林Villa，享受房間內獨立露天風呂，每房再送蒂芬妮月亮寶石麝香氣泡葡萄酒，最低5,520元/人，還有金門星空旅行、澎湖唯美海洋、南投清境之旅等超值遊程。此外，每逢夏季龜山島賞鯨是民眾最愛，首次祭出「買一送一」特惠，繞島+賞鯨一次玩透透。

可樂旅遊精選熱門票券，舉凡文青逛展、泡湯按摩、親子樂園、水上活動等一應俱全，尤其夏季最夯的小琉球透明獨木舟、澎湖跳島活動、海洋牧場夜釣、日月潭SUP立槳等，讓你一券在手暢玩仲夏！想來場放鬆旅行，按摩、泡湯是不可或缺的療癒元素，到「金樂足體養生會館」腳底按摩桑一下，體驗價520元，或是前往「馥蘭朵烏來渡假酒店」使用雙人景觀湯屋及SILIQ套餐。此外「組合套票」還享更多優惠，如：媲美法國羅浮宮的藝術典藏博物館「RobertY廢墟」門票和低調奢華「寒沐酒店」平日午餐券，瘋玩高科技VR、品味飯店buffet，雙人組合價2,520元；孩子的天堂「騎士堡」樂學券和甜甜圈第一品牌「Mister Donut」餐飲券2張，組合價520元。文青客最愛「會動的文藝復興光影藝術展」，高雄展區４人套票即可兌換藝術自動傘兌換券2張，留下最有藝術感的紀念品。

IV結伴旅行愛高調：高鐵假期寵愛你 雙人同遊現折$520 可樂旅遊推出高鐵假期「寵愛旅行」計畫，針對高鐵旅遊推出近70種豐富自由行和自駕遊組合，另搭配餐食、租車、壽星好禮、主題門票等皆可一站購足，雙人以上同行，即享單筆現折520元，全台12個高鐵站皆可出發！特別推薦「墾丁夜宿國立海洋生物博物館」二日遊，安排一泊三食大飽口福，夜晚造訪夢幻海洋世界伴隨入夢；復古浪漫追隨者，不容錯過「城市商旅北門館限定老派約會」，體驗大稻埕傳統旗袍和復古吊帶褲，品嚐40年總鋪師的甲天下餐廳道地台菜，來場穿越時空的沉浸式約會。

萬物齊漲不用怕，可樂旅遊教你掌握小確幸的快樂密碼！可樂旅遊規劃豐富遊程，除操辦多年的國內外團體旅遊經驗外，更聯手結合各界資源開發自由行、住房租車、體驗票券等，為旅客創造彈性多元的旅行。「2022我愛你」專案已全面啟動，千萬別錯過5/ 20上午10：00官網限定優惠好康，快閃活動截至5/26止，搶便宜就要趁現在！2022愛你無限，可樂旅遊與你分享台灣的美好！