歷經2階段，總共14年的京城建設「博愛都更」案，都市更新事業計畫及權利變換計畫，獲得高雄都發局核定，預計規劃興建479戶首購和首換宅，傾向先建後售，並以首購和首換族群為主，該案是由今年3月2日過逝的京城前總經理陳添進，在2008年擔任京城總經理之後，一手推動，高雄都發局今年5月正式公告實施，可算是圓了陳添進的遺願。

高雄都發局16日表示，位在高雄市苓雅區高雄捷運橘線五塊厝站旁，由京城建設公司擔任實施者的「博愛都市更新案」，歷經7年再次整合，高市府今年5月正式核定「變更高雄市苓雅區福河段 698-1地號等 53 筆土地都市更新事業計畫及權利變換計畫案」，全案預定2023年申請建築。

都發局說，「博愛都更」案分為南北兩區域，北側區域位於苓雅區中正一路，緊鄰五塊厝捷運站3號出口，早年為高市府1966年興建128戶供低收入戶租購的博愛平價住宅。

高市府於2008年劃定高雄市苓雅區福河段博愛社會住宅都市更新地區，後由京城建設擔任實施者，協調整合公、私有地主，該案北側區域原於2011年4月向高市府報核，經高市府都市更新審議程序，於2013年1月公告核定實施事業暨權利變換計畫。

高雄都發局表示，考量都市更新整體公共利益，實施者京城建設召開多次地主協調會議，持續整合該案南側區域20餘位地主，歷經7年再次完成整合南側私地主，京城建設再於2021年5月申請變更事業計畫報核，納入南側基地，都發局即刻啟動168專案列管，在180個工作天內，依都市更新條例審議程序，接連辦理公開展覽、公聽會、幹事工作小組會議，並於2021年11月完備都市更新聽證等法定程序，2021年12月22日經高雄市都更爭審會審議通過，實施者修正計畫後，今年5月核定實施。

高雄都發局說，「博愛都更」案經變更後，更新單元面積達4,415平方公尺，北側屬第五種商業區、南側屬第四種住宅區，經私有地主及合法建物所有權人百分之百同意實施都市更新事業，將興建地上33層樓計479戶。

都發局強調，私有土地及建物的整合過程，是都市更新成敗的重大關鍵，需要私地主與實施者公平透明的互信協商。所謂的都市更新通常是以權利變換機制，確保參與人的權利價值，法令也明訂實施者應保障參與人的權利價值，該案經實施者整合私地主，獲得所有權人百分之百同意，高市府比照都更168專案列管，事業及權變計畫報核後6個月工作天內完成審議程序，公告核定實施事業及權利變換計畫後，將依持續程序申請建築。

都發局說，為了加速民間都市更新案的審議流程，都發局於去年公告「高雄都更168專案」，若所有權人百分之百同意都市更新，都發局將以專案列管加速審議流程；都發局並成立單一窗口，提供諮詢與服務。

京城建設（2524）發言人周敬恆指出，「博愛都更」案，高雄市市政府已於111年5月9日核定變更事業及權變換計畫，並於同日公告，這是京城建設投入的第二個都市更新案，從2008年5月高市府公告到今年5月核定，共歷經了14年的時間。

他說，主要是因為京城建設博愛都更案歷經兩個階段，第一階段於2013年1月30日已核定原都更計劃，後來因為原基地過於狹長縱深不足，覺得有必要整合其他鄰地到「博愛都更」案，以提高本都更案設計綜效，達到公部門、鄰地及開發商三贏的目的，因此，京城於2012年提出了整合鄰地的提案，歷經多年的鄰地整合，終於在上周獲高雄市政府核定通過。

周敬恆表示，這個案子是由京城建設前總經理陳添進，在2008年進入京城後一手推動的，這個都更案是一個史無前例的整合鄰地的都市更新案，這對未來都市更新發展上，有很重要的示範作用，對於後來想投入都市更新案的開發商來說是一個相當正面的範例。

他說，京城建設「博愛都更」案總基地面積4,415平方公尺（約1,335.54坪），預計興建地上33層，地下6層的住宅大樓，樓地板面積有74,268.64平方公尺（約22,466.26坪），產品規劃坪數約35坪到52坪，目前尚無銷售計劃，預計會先興建後，再決定銷售時機。