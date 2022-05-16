大陸長三角鐵路全力準備為復工復產提供運力保障。澎湃新聞報導，上海市副市長宗明在今天（5月16日）在上海疫情防控發佈會上表示，5月16日起，鐵路逐步增加上海虹橋站、上海站等的到發列車數量，逐步恢復正常運行。

中國鐵路上海局集團公司表示，為滿足各地陸續復工復產的運輸需求，該局集團公司提前謀劃，迅速行動，全面做好各項準備。客運部門組織專業力量，做好客流調查，對接各地疫情防控政策，分梯次制定開車方案，對疫情期間臨時停辦客運業務的70多個車站做好安檢儀、售檢票系統、顯示屏、電梯等客運服務設施設備的檢測調試，對車站候車廳、售票廳、進出站通道等公共服務場所進行全面的衛生保潔和預防性消殺，提前做好乘務員、客運員等工作人員返崗培訓教育，確保隨時上崗。

車輛部門根據旅客列車開行方案，有序做好停放動車組和普速客車上線前的檢修、整備作業，對動車組電器設施、走行部安全和服務設備等進行全面檢查，對動車組車頂高壓部件進行深度清潔，同時做好普速客車空調機組、車下電源整修等準備，全力保障復工復產後客運用車需求。

貨運部門繼續把防疫物資和國計民生物資運輸擺在首位，主動對接地方主管部門和企業運輸需求，對醫療、生活等防疫物資運輸做到特事特辦、急事急辦，開闢「綠色通道」，加快運輸組織；對電煤、糧食、化肥等重點物資運輸優化運力配置，實行「優先受理、優先配空、優先裝車、優先放行、優先卸車」的「五優先」服務措施，做到應運盡運；同時不斷優化長三角地區海鐵聯運班列、特快快速班列，「點到點」直達列車等貨運列車開行，為服務疫情防控和企業復工復產提供運力支撐。

據瞭解，目前鐵路部門正密切關注疫情防控態勢和客流變化情況，在全力落實疫情防控措施的基礎上做好恢復開車各項準備工作，根據各地需求隨時加開客貨列車。自5月16日起，採取恢復開行或增開列車等方式，逐步增加上海虹橋等車站的到發列車數量。具體列車開行情況，請關注鐵路12306網站發佈的信息。鐵路部門提醒廣大旅客，請自覺遵守當地疫情防控出行要求，主動瞭解出發、中轉和目的地疫情防控政策，在旅途中做好個人健康防護，全程規範佩戴口罩，減少聚集走動，保持安全距離，積極配合鐵路部門落實各項防疫措施，共同維護安全健康的旅行環境。

據了解，自今年3月上海等地疫情局部擴散以來，中國鐵路上海局集團公司堅決貫徹落實中央和屬地疫情防控決策部署，嚴格落實疫情防控措施，大幅度壓縮旅客列車開行數量，全力開好保供物資專列、援滬醫療人員專列、重點物資班列等重點列車，為各地抗擊疫情提供了可靠運力保證。

4月1日至5月15日，通過鐵路運抵上海的各類保供民生物資達5596車、18.7萬餘噸；開行援滬醫療隊專列21趟，運送援滬醫護人員1.2萬餘人；通過高鐵、普速列車行李車運送防疫物資150餘噸；長三角地區海鐵聯運業務量完成26.69萬個標準貨櫃、同比增長38.3％，其中上海地區完成7.38萬個標準貨櫃、同比增長47.7％。