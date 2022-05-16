疫情持續升溫，台北市不斷增加篩檢量能，台北市衛生局宣布，將加開台大防疫急門診以及中正紀念堂車來速急門診，分別在18日和17日啟用，衛生局表示，北市與台大醫院合作在台大醫學院體育館設置防疫急門診，將於5月17日試營運，18日正式啟用，每日服務800人次；中正紀念堂防疫急門診， 17日正式啟動，預估每日服務1200人次。

台北市長柯文哲指出，中正紀念堂車來速明天正式啟動，服務時間自上午8時至下午8時，預估每日服務1200人次，民眾可開車由愛國東路自大孝門進入，現場規畫四線車道，四線同時採檢，提升採檢速度，完成採檢後由中山南路駛離，他呼籲，民眾前往應先了解動線。

衛生局表示，台大醫學院體育館設置防疫急門診，將於5月17日試營運，18日正式啟用，服務時間自上午9時至中午12時及下午1時30分至4時30分，預估每日服務800人次，現場規畫入口為徐州路，採二線採檢，完成採檢後由林森南路離開。