只花2500元買奶粉，就中了台幣150萬元的獎金，不是八點檔連續劇裡的橋段或幻想，而是真實的發生在台灣某直播平台。「永恆天詩」直播平台，自今年一月起舉辦與台彩「今彩539」同步兌獎活動，提供每月台幣100萬元獎金，與當月指定的「今彩539」開獎日同步開獎。

消費者到平台消費並在外站點取貨的消費者，不限金額，即可獲得一組設定號碼，與開獎日公布的頭獎相同，中獎者即可獲得台幣100萬元的獎金，如未有民眾中獎，該筆獎金累積到下一期抽獎，並由中獎者平分累積的獎金。

知名直播主林揚竣表示，為回饋支持「永恆天詩」直播平台，平台從今年起一整年，在每月舉辦了消費者的中獎辦法。

自今年一月到三月，獎金累積到台幣300萬，都未有中獎者出現，但4月15日的這期中獎日，經平台系統發現，有兩位幸運中獎者出現。

永恆天詩平台宣布，本期中獎計有2人，一位是來自雲林縣虎尾鎮，在黃昏市場從事雞肉買賣的翁嘉梅小姐，另一位是家住彰化市，從事房仲工作的巫崇瑋先生。

永恆天詩直播平台為昭公信，於今日在神岡直播場區舉辦發送獎金活動，並由公司董事長，也是知名直播主林揚竣親自頒獎，並恭賀兩位得獎者。

中獎的巫先生和翁小姐在接到扣除稅金的135萬現金後，都異口同聲的說，不敢相信中獎，也很驚喜第一次中獎拿到這麼多的獎金。

巫崇瑋表示，他是用8000元購買牛樟芝保健食品，選定自己想要的號碼，沒想到竟然中獎。

他說，拿到這筆錢後，先包一個大紅包給父母親，再捐出5萬元給流浪狗協會，剩下的錢當購屋的頭期款。

另一位得獎的翁嘉梅，則是用2500元買奶粉中獎的，她表示，她會把部分獎金捐給育幼院，這是她平常持續在做的事情。

永恆天詩直播平台每個月都會選定某日開獎的「今彩539」開獎日，提供台幣100萬元當作當月獎金，抽獎依據則以台彩當日的頭獎號碼為準，本月抽獎日為5月15日，下期則為6月15日。