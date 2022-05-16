專業伺服器機殼廠勤誠（8210）16日召開線上法說，總經理陳亞男表示，4月雖受到華東封城停工影響，但目前已恢復生產，並積極採取加班趕工策略，提升產品達交率，且今年美中客戶需求持續強勁，未有遭砍單、轉單情況，毛利率力拚逐季回升，維持全年營收優於去年表現目標，抱持審慎樂觀看法。

勤誠首季營收20.9億元，年增14.8％，創同期新高，稅後淨利1.26億元，季減18.3％，年增0.2％，毛利率18.2％、營益率7.31％，EPS為1.05元，與去年同期持平。

展望後市，公司指出，目前中國大陸東莞及昆山兩廠皆全數復工，恢復進度優於預期，5月起採取加班趕工方式，盡快將受到遞延影響的訂單生產出貨。在地區貢獻上，首季是美系客戶表現較強，第二季則是中、美兩大區域同步成長態勢。

陳亞男表示，勤誠在手訂單能見度保守預估約一季時間，上半年營收較去年同期約持平至小增，下半年可望看到業績進一步發酵，主要成長動能在於美、中CSP大客戶拉貨力道強勁，以及新CPU平台轉換需求貢獻帶動，毛利率將以去年第四季的17.02％為地板，力求逐季回升。

針對整體展望，勤誠認為，管控營運風險是今年首要之務，供應鏈今年缺料、漲價影響仍在，鋼價也維持相對高檔。不過，料況滿足率已達7、8成，比去年有所好轉。而客戶需求並未看到有砍單或轉單至別處生產的情況。並持續與英特爾、AMD、ARM等大廠密切合作開發新品，優化產品組合。

面對中國大陸突發封城停工衝擊，陳亞男坦言，雖然勤誠在中國大陸、台灣共有三座工廠，但大多還是受到當地物料、半成品出貨遞延影響，未來將進一步提升各廠之間的獨立性及互補性，強化生產調度靈活度。

另在產能部分，今年1月投產的嘉義新廠目前產能每月5萬台，並持續爬坡當中，預計最快第三季末能夠達到兩廠規模，且因自動化程度較高，生產效率提升，下半年營收貢獻會更為明顯。