近日鋒面報到陰雨綿綿，陳姓男子日前駕車行經台中市大雅區，停等紅燈時車子突熄火拋錨，2名巡邏員警為避免阻礙交通，立即冒雨將車子合推至路旁，瞬間替不知所措的陳男解圍。

大雅警分局指出，馬岡派出所巡佐黃正雄、警員王嘉駿於13日擔服16至18時巡邏勤務，行經雅潭路與雅環路口時，見一汽車停於路上，見狀後立即上前關心。

經了解，該車輛停等紅燈時突然熄火無法發動，當時陰雨綿綿且正值下班時間車水馬龍，員警先向駕駛陳男確認拋錨車輛是否仍可排檔，隨即毫不猶豫請其坐上駕駛座，在黃、王2員合力下，順利將車輛推至路旁，讓不知所措的陳男擺脫窘境。

陳男表示，車子突然故障，無助煩惱該怎麼辦同時，巡邏員警剛好經過並上前協助，除對於車輛熄火造成車流阻塞深感不好意思外，十分感激員警不顧雨勢主動伸出援手，頻頻向員警表達感謝。

馬岡派出所所長林武傑提醒，若於道路發生事故、拋錨等意外，應於事發現場後方設立警示標誌，並至路旁安全處等待警方或相關人員到場協助，以保障人身安全及避免二次事故發生。