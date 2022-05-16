美國南加州的台灣長老教會15日發生槍擊。

美國南加州一座長老會教堂內的台灣教會15日發生槍擊，導致1死5傷，受害者全為台灣人。當地台裔市議員黃瑞雅（Peggy Huang）表示，自己的雙親也是教會教友，不過過去2年因為新冠疫情都待在台灣，她說困在台灣反而成為一件幸事，讓父母保住性命，「因為他們本來會在那裡。」

一名台裔槍手15日中午過後在南加州拉古納伍茲（Laguna Woods）的日內瓦長老會教堂（Geneva Presbyterian Church）開槍掃射，當時爾灣台灣基督長老教會（Irvine Taiwanese Presbyterian Church）的會眾正在裡頭進行活動，槍擊造成1名男子死亡、另外5名男女受傷，受害者全為台僑，傷者全為66歲以上長者。

拉古納伍茲為著名的退休社區，當地也有台灣社群，《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）報導，加州約巴林達（Yorba Linda）台裔市議員黃瑞雅受訪表示，自己的父母也是教會教友，不過剛好自新冠肺炎爆發以來就待在台灣，幸運躲過周日的槍擊命案，選擇留在台灣保住了他們的性命。

她說：「他們被困在台灣最終變成了一件幸事，因為他們本來也會在那裡。」

黃瑞雅說案發後一整天都在和教友傳訊息，確認他們的狀況，有倖存教友透露，兇嫌是在教友們與從台灣來訪的張姓牧師（Billy Chang）合影時開槍。

張姓牧師曾在爾灣台灣基督長老教會服務21年，2020年返台服務，周日他回到拉古納伍茲參加他的午餐會。

目前尚不清楚槍手行兇動機，也不清楚他是否與張姓牧師或教會有關聯。

文章來源：Churchgoers tackled, hogtied gunman after deadly Laguna Woods church shooting
文章來源：Church where shooting took place was home away from home for Taiwanese immigrants
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