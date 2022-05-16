金門今天新增102例確診，縣府祕書長陳祥麟、縣衛生局長李錫鑫下午直播說明最新疫情狀況。（縣府提供）

金門今天新增102例確診，最新疫情狀況之一。（縣府提供）

金門今天新增102例確診，最新疫情狀況之二。（縣府提供）

金門今天新增102例確診，最新疫情狀況之三。（縣府提供）

金門今天新增102例確診，其中縣府社會處有3人快篩陽性，再經PCR檢測後確診，傳染途徑正在疫調中，是否有交叉感染，仍有待進一步釐清。另鄉親關注的金酒公司新增13例，但先前的職場群聚感染目前已獲控制，全體員工早上也進行快篩均為陰性，才進入各工作場所。

縣府祕書長陳祥麟、縣衛生局長李錫鑫下午直播說明，金門今天新增102例確診，至今累計650例，目前收治中63例，無症狀或輕症60例、中症3例。另經衛生局疫調，密切接觸者新增匡列居家隔離者327人，目前居家隔離440人，解除居家隔離225人。針對今日新增確診者的相關密切接觸者，疫調仍持續進行中。

新增102例中，男性58例、女性44例，年齡介於小於5歲至80多歲。年齡分布：5歲以下3例、6歲至12歲10例、13歲至19歲1例、20歲至29歲24例、30歲至39歲16例、40歲至49歲17例、50歲至59歲15例、60歲至69歲13例、70歲至79歲2例、80歲至89歲1例。校園部分學生與教職員，幼兒園3人、國小有10人，高中職2人、大學2人。個案分屬家庭群聚案5例、4處工作職場群聚案25例。另部立金門醫院目前收治量能充足，負壓及專責病床總床數40床，使用17床，尚有空床23床。

新增確診者在金足跡，包括：5月13日至14日小鄒快剪；5月14日威震天門戲台；5月15日魔髮屋、威震天門戲台。航空部分：5月15日華信航空AE767臺中往金門14：10航班。

另金酒公司今天新增13例，分屬同辦公室及有相關場合，確診者並無早班生產線同仁，先前的職場群聚感染目前已獲控制，金酒公司今天上班前也再對員工進行快篩，全數陰性才進廠工作。

縣衛生局也針對縣內公費PCR採檢地點、公費對象，提出應注意事項：一、警光會館社區採檢站的採檢對象為快篩陽性或被匡列隔離者，採檢時間為周一至周日10：00-14：00，民眾應攜帶健保卡前往。二、金門醫院急診室採檢站的採檢對象為快篩陽性者，視案量調整採檢時段，由衛生局與急診協調時間後通知，民眾須攜帶健保卡及掛號費100元。