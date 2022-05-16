去年王姓男子在停車場倒車撞到吳姓女子的車子，雙方口角，王飆罵吳女後，牽怒又罵她的13歲小孩，台北地方法院依成年人故意對少年犯公然侮辱罪將他判處拘役10天，得易科罰金。

王男在去年10月17日晚上駕車倒車時，剛好吳姓女子開車搭載吳姓少年在後等待出場，因而遭王男所駕車輛倒車撞及，雙方因而發生口角，爭執過程中，王辱稱吳女「蕭查某(閩語)，沒見過這種瘋女人」等語。

吳姓少年質問王男為何辱罵，王男對吳姓少年辱稱「操你媽的，關你甚麼事」，王男被依妨害名譽罪起訴。