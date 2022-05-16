新制明上路！確診者同住家人打滿3劑可「0＋7」免居隔 快篩陰可出門｜中時新聞網

台北市議員王鴻薇指出，校園師生確診7天後不須快篩就直接返校上課，但許多學童沒有完整接種疫苗，質疑此作法恐加快校園病毒傳播。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，居家照護者隔離7天後，傳染力已大幅壓低，基本上外出活動對於其他人沒有感染風險，僅5％個案可能仍有傳播力。

目前針對無症狀或輕症確診者，皆採7天居家照護，無須採檢及可解除隔離，但仍需進行7天自主健康管理，可外出但須避免前往人潮眾多處。此規定雖已上路一段時間，仍有不少民眾憂心，7天後如果仍是快篩陽性怎麼辦？真的可以照常上班嗎？

羅一鈞表示，該措施已有經過專家會議討論，以Omicron新的文獻資料顯示，10天解隔離傳染力趨近於零，如縮短到7天，有日本研究顯示11％的人仍可培養出病毒，但後續又有新加坡研究顯示，超過5天以上就已經培養不出有傳染力的病毒；綜合來說，約5％的個案可能在7天以上仍有傳染力。

但他強調，傳染力和PCR或快篩結果不一定有一致性，有人Ct值20，但已經培養不出病毒，有人快篩陽性也培養不出病毒。「0+7」新制不採驗第7天的結果，因為基本上不會例行做病毒培養，等到培養出來也已經超過3周，對於個案處理沒有幫助，因此以大數法則來看，隔離7天已經把傳染力大幅壓低，出外活動對於其他人沒有傳染風險。