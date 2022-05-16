新北市政府於111年5月16日下午4時於市府大樓9樓災害應變中心辦理111年度企業防災合作備忘錄簽署典禮，由謝政達副市長代表市府與嘉里大榮物流股份有限公司、宏匯新北股份有限公司（宏匯廣場）、遠東百貨股份有限公司板橋分公司、家樂福樹林店、泉碩科技股份有限公司、老協珍股份有限公司、上將食品有限公司、胖卡創意行銷有限公司等8家企業簽署企業防災合作備忘錄，透過企業防災推動，串聯企業、社區、校園、公部門共同合作，齊力強化在地防災能量。

新北市政府自103年起推動企業防災工作，並自107年開始與企業簽署企業防災合作備忘錄，至今已有130家企業參與推動，並預定在未來4年達到500家合作企業目標，今天又有8家知名企業投入參與。(新北市消防局提供)

今日與新北市政府簽署之8家企業，皆為形象良好之優質企業，嘉里大榮物流股份有限公司服務據點與車隊遍及全國，提供之倉儲與配送服務深受客戶肯定，為國內運輸物流領導品牌；宏匯新北股份有限公司（宏匯廣場）集合了各一流品牌於其商場，提供顧客多元豐富之選擇，是許多民眾假日逛街休閒之首選；遠東百貨股份有限公司板橋分公司在板橋耕耘多年，百貨商場結合購物、娛樂、生活、餐飲及文化等機能。

新北市政府自103年起推動企業防災工作，並自107年開始與企業簽署企業防災合作備忘錄，至今已有130家企業參與推動，並預定在未來4年達到500家合作企業目標，今天又有8家知名企業投入參與。(新北市消防局提供)

家樂福樹林店販售之民生商品項目齊全，並有提供新鮮食品之超市，是在地經營的大型購物中心；泉碩科技股份有限公司強調環保永續，以高標準之綠色製程生產環保型PE泡棉，並長期投注公益回饋社會；老協珍股份有限公司販售燕窩等高級食材，並研發生產各項生鮮與調理食品，產品銷售國內外；上將食品有限公司專營中央餐廚及學校團體餐盒，餐點品質通過多項食品衛生評鑑，是許多新北市學校營養午餐的合作夥伴；胖卡創意行銷有限公司將美食與吸睛的胖卡餐車相結合，運用餐車內的小空間端出各樣美食，在許多活動會場都能看到顧客在胖卡餐車前大排長龍的景象。

新北市政府自103年起推動企業防災工作，並自107年開始與企業簽署企業防災合作備忘錄，至今已有130家企業參與推動，並預定在未來4年達到500家合作企業目標，其精神在協助企業提升自主防災能力，輔導企業更新防災計畫及防災編組，而各企業也以其能量回饋地方，例如瑞穎股份有限公司捐贈機具供消防局成立重機械部隊，強化救災能。

福容大飯店台北二館配合市府轉型為防疫旅館，提升新北市防疫能量；優衣庫有限公司提供防寒衣物，供市府街友關懷時發送；鬍鬚張股份有限公司協助提供災時餐點，使災民得以溫飽；特力屋配合區公所進行獨居長輩訪視，提供熱水器換裝及浴室防滑設備裝設服務等。而本次簽署企業包括百貨量販業、食品業及物流業，災時可協助各項物資及餐點之提供及配送作業，使新北市防災能量更加提升。

新北市政府深耕企業防災工作，每年與新企業簽署合作備忘錄，使越來越多企業將其能量回饋地方防減災工作推動，新北市政府也期望這些成功的合作成果，可以帶動更多企業重視防災工作並參與合作，共同朝全民防災之目標努力。