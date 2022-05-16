57歲女星楊繡惠昨(15日)深夜在臉書曬出與51歲白雲合照，還喊話說：「我們在一起了，恭喜我們吧」，消息傳出震驚演藝圈，話題立刻掀起熱烈討論。經過一個晚上，當事雙方今(16日)一早便合體直播還原內幕，彷彿致敬小嫻金剛分手直播表示：「經過一碗（晚）深思熟慮，我們還是做平凡的朋友比較好」，這場直播吸引上萬名網友觀看，甚至連楊繡惠爸爸阿西都現身直播，白雲還打趣說：「他同意，我才怕」。

楊繡惠與白雲今(16日)一早共同直播，畫面中可見兩人在餐廳吃早餐；楊繡惠坦言在PO出「在一起了」貼文後，手機整個晚上一直有電話湧入，根本無法好好睡覺，對此他們也同時向大家致歉：「在一個禮拜新的開始就如此驚動到大家」；此外還開玩笑說，兩人可能做不回普通朋友了。而這場直播吸引到上萬網友觀看，也讓楊繡惠感到相當意外，坦言這是第一次有這麼多人看她的直播。

而在直播中有眼尖的網友發現，兩人身後有張熟悉的面孔，原來楊繡惠的爸爸「阿西」（楊坤灶）竟也現身直播，並在兩人後方吃著早餐，而她也笑說：「我爸不同意（兩人在一起）」，白雲聽了忍不住虧說：「什麼不同意，他知道同意，我才怕！」；還有網友追問兩人是否發生「一夜情」？白雲搞笑說：「我連這個都不給她機會」，雙方你來我往吐嘈的互動笑翻網民。最後他們說：「疫情嚴重，大家開心就好！」。

楊繡惠(右)深夜在臉書曬出與白雲(左)合照，說「在一起」掀起各界關注熱議。（圖／取自楊繡惠臉書）

這次因為一個小玩笑驚動媒體和友人，不敢接起的來電高達8百多通，讓楊繡惠瞪大眼睛直呼：「嚇得我魂飛魄散」，並強調「在一起」真的只是開玩笑，要大家別當真。白雲則說，公眾人物真的不能隨便發臉書，兩人半夜電話接不停，也鄭重與大家道歉：「對不起！」。