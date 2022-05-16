台中市陳男去年在停等紅燈時因用手機，被1名外國人唸「Get off your phone」（別使用手機），男子疑不滿勸導，隨即以國罵回擊並說「不要給恁爸走！」，攔阻外師離去，警方獲報處理，外籍男子向警訴，覺得男子態度不好、妨害自由離去，檢警依行車紀錄器及證詞，16日依妨害自由等罪嫌起訴陳。

起訴指出，該名外師在2021年11月某日，獨自騎單車行經西屯區二段與河南路二段路口，當時在停等紅燈，當綠燈亮正準備要起步時，卻發現前方騎乘機車的陳姓男子，正在低頭使用手機，外師基於好意，脫口一句英文勸導男子「Get off your phone」（別用手機）」，卻引來陳男不滿。

陳騎機車尾隨，以國罵、「破格囝仔」等語辱罵外師，檢方認為在公開場所辱罵足以貶損其人格，當外師騎至下個紅綠燈停等起步時，陳又騎車斜切至腳踏車前方驟然煞車，外師不理仍騎，陳不死心至另一個路口，喊「不要給恁爸走！」，下車阻擋並以身體阻擋，報警處理。

陳男坦承以國罵、「破格囝仔」等語辱罵外師，辯稱「是要告訴對方，請他留下來，警方到場處理」，外師證述，遭國罵、「破格囝仔」等語辱罵，對方以機車、身體阻擋等，妨害離去之事實。檢方依行車記錄器畫面及證述等證據，16日將陳以涉嫌強暴脅迫他人自由、公然侮辱起訴。