南投縣垃圾外運不易，堆積如山。（廖志晃攝）

南投縣每天生產250公噸垃圾，外運處理只有150公噸，也就是每天堆置100公噸垃圾，年久月深累積的垃圾達20萬公噸，散發惡臭引發民怨；縣長林明溱16日表示，縣府規畫綠能處理中心，預計年底發包興建，將來每天可以處理200公噸垃圾。

縣議員曾振炎、林芳伃在縣政總質詢時，針對垃圾問題要求縣府謀求解決之道，否則，南投縣快被垃圾淹沒了；還有垃圾雖然打包，但堆置場散發惡臭至使民怨沸騰，也只是治標不治本。

環保局長李易書表示，縣府目前規畫引進歐洲最先進的分類技術，會產生臭味的生物性垃圾先外運焚燒，塑膠類垃圾先打包堆置，將來綠能處理中心興建完成，就可以高壓烘乾方式製作成燃料棒；他並強調，綠能處理中心不是焚化爐，也不會製造臭味。

李易書指出，會產生臭味的垃圾主要是廚餘，因此，垃圾分類非常重要，縣府目前籌措2000萬元補助家戶購買廚餘處理機，每戶最高補助1萬元，預估會有3000戶採購，將可減少大量廚餘進入垃圾場。

林明溱表示，前縣長林宗男時代，環保署曾補助40億元在集集鎮興建焚化爐，但因為民眾抗爭沒建成，那筆錢也收回去了；後來，雲林縣林內鄉建焚化爐，預計每天焚燒南投縣的垃圾250公噸，但是，林內焚化爐完工卻從未啟用，造成南投縣垃大量堆置的窘況，外運還經常碰壁，因此，縣內垃圾一定要自主處理，才不會處處受制於人。

林明溱表示，綠能處理中心將採BOT方式營運，縣府已經覓妥幾個適當地點，但目前還不能講，一定會設在抗爭最小的地方，他會趕在縣長任內發包建廠，未來興建完成，每天處理200公噸的垃圾，還要設置廚餘處理中心，每天處理60公噸的廚餘，屆時，下任縣長和縣民就不必再擔心垃圾問題。