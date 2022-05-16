由台北榮總負責開設的中正紀念堂防疫急門診將於明天(17日)啟用，北榮表示，明起每日上午八點至晚間八點，將同時提供PCR核酸檢測及醫師看診給藥，估計初期每天能服務1200人次，後續將視運作情形逐步提高服務量。

北榮指出，大型篩檢站及急門診即設置在中正紀念堂自由廣場大門正後方，採取類似「車來速」的一站式作業，共開放四線道同步進行，包含行人專用道、機踏車道、低乘載汽車道（2人以下）及高乘載汽車道（3人以上或有12歲以下兒童共乘）。

北榮表示，行人請由中山南路/愛國東路交叉口「國家戲劇院」旁通道進入，機車及腳踏車請由中山南路進入，汽車由愛國東路大孝門進入後遵循交通大隊的引導依序排隊。

北榮說明，民眾抵達第一站後請出示健保卡，將可由本院特別設計的資訊系統快速完成報到手續，有症狀的民眾由醫師問診後開立藥品，本院特別在高乘載車道（兼親子車道）安排小兒科醫師問診，開立適合兒童劑量的藥品。

上述步驟完成後，車輛可緩步向前在第二站完成繳費，為減少接觸，本院鼓勵民眾優先使用悠遊卡、信用卡或現金付費，有醫師診察及領藥的費用是500元，若單純採檢則不必付費。

民眾完成繳費與領藥後即進到第三站採檢，結束後請回家等候本院簡訊通知核酸檢測結果，或是在「全民健保行動快易通／健康存摺」APP查詢報告。 為了流量管控及避免群聚，將以預約為主，請快篩陽性的民眾能上網預約，詳細預約方式請參考台北市政府相關網頁說明。