基隆市民廣場PCR篩檢站首日實施給藥服務，一早湧入許多民眾排隊。基隆市長林右昌下午表示，這兩天會持續觀察，若民眾還是有高度需求，市府將研議於其他篩檢站實施相同措施。

基隆市政府為避免大量民眾前往醫院急診處篩檢，造成急診壅塞，影響中重症醫療量能，日前宣布市民廣場篩檢站，今日起擴大服務，採檢同時也提供有症狀者藥物治療，民眾可攜帶健保卡及部分負擔80元、免掛號費，到市民廣場篩檢站領取，將由駐站醫師給藥。

市民廣場篩檢站今早8時30分採檢，出現排隊人潮，民眾從廣場延伸到富狗橋人行道，再排到仁一路人行道，許多人撐雨傘、穿雨衣，頂著寒風排隊，盼市府能於其他站點開設相關服務。

對此，林右昌回應，經團隊了解，市民廣場會爆量主要是提供給藥服務，除基隆市民外，雙北市民也蜂擁而至，將觀察排隊人潮是假日後累積的需求，或民眾常態性需求，並進行檢討，若必要時將研議其他社區篩檢站，一併提供給藥服務，滿足民眾用藥需求。

林右昌進一步指出，雙北市民若需要PCR採檢必須先預約，還有人數限制，但基隆沒有，市民只要有需求，至社區篩檢站即可，有許多雙北民眾開車特別到基隆篩檢，其中暖暖社區篩檢站近期採檢總數約6成為新北市民。他提及，雖本市資源有限，但北北基桃為首都生活圈，願意幫助、協助解決民眾需求。