一群朋友上山競速，後方車輛因過快失速，打滑撞上路邊護欄。（翻攝自臉書爆廢公社）

用生命拍了「填海」！有名男子在臉書分享1段影片，一群朋友開心開車出門，2輛車在某山路疑似在競速，只見前方車開始加速，後方車為了跟上也加快速度，過第一個彎時，後方車輛友人發現不對，驚覺車在打滑直喊「欸欸欸，你在飄移啊，靠X喔」，豈料，再進入第二個彎時，該車就打滑撞上護欄，整輛車右側受損嚴重。

一名男子在臉書社團「爆廢公社」發文，並上傳1段23秒影片，影片中疑似一群朋友搭車出門，2輛車在某山路間競速，前方車越開越快，後方車緊緊跟上，過第一個彎時，後方車上友人驚覺不對，發現車子在打滑，友人直喊「欸欸欸，你在飄移啊，靠X喔」，再進入第2個彎時，該車輛越來越偏外線，直接撞上護欄，整個畫面旋轉，整輛車右側受損嚴重。

一群朋友上山競速，後方車輛因過快失速，打滑撞上路邊護欄。（翻攝自臉書爆廢公社）

影片一出，網友紛紛留言表示「買乙式可以直接在換一台」、「太厲害了，要飄移前先看自已車子能不能飄呀」、「真的飄移了」、「好療癒」、「過沒多久就會看到這部車在拆賣」、「用生命拍了填海」、「貸款還在繳，看來不能休息了」、「結局真滿意」、「原來這就是飄移啊」。

另外，還有網友不解，這樣的彎加速度，怎麼就打滑出去撞車了，「這速度也能推頭滑出去撞車神欸」、「這種速度過彎怎會飄移，是煞車和油門一起踩嗎」、「這麼會打滑，這一定有什麼過人之處」、「真這樣應該頂多40出頭而已，竟然可以撞掉」、「輪胎就在告訴你抓不住了還衝」。