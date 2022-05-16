《德國之聲》引述《世界報》（Welt）分析認為，從目前情況來看，中國已經在從西方世界對俄羅斯的孤立戰略中獲利。依中國海關公佈的進出口數據，「中國與俄羅斯之間的貿易總額在今年頭4個月裡同比增長了25.9%，達到510.9億美元。而相比之下，中國在這一時間段的進出口總額增長率則為10.1%。和最重要的幾個貿易夥伴——東盟、歐盟和美國之間的貿易增長率分別只有7.2%、6.8%和8.7%。」

雖然現在還不應過早下定論，但是俄羅斯對中國的依賴性上升，這是已經可以確定的事實。文章指出，雖然中國官方聲稱維持中立，但仍然承受著來自西方的巨大壓力以及來自美國的威脅──如果中國要繞開制裁支持俄羅斯，將會面臨次級制裁。目前像華為和聯想這樣的中國大企業，已經開始裁減在俄羅斯分公司的雇員。

分析稱，儘管如此，中國的情況即使不是贏家也是損失較小的一方，在對俄羅斯出口方面已經算是情況好很多了——尤其是和西方國家相比，從德國的例子就能看出後者的損失有多嚴重。文章指出，德國是僅次於中國的俄羅斯2大貿易夥伴，而德國對於俄羅斯的出口在3月份暴跌了57.5%，降至11億歐元。

從另一個方向來看，在進口俄羅斯產品方面，西方對俄羅斯油氣資源的抵制則使得中國的採購量大大增加。文章分析說，「中國今年前4個月和俄羅斯貿易總額有25.9%增長率，主要來自於頭2個月俄羅斯對中國出口的激增。」中國從俄羅斯進口的產品中超過2/3都是石油、天然氣和煤炭。

文章最後指出，中國目前正忙於在不損害西方制裁的情況下，充分利用俄羅斯孤立狀態給自己帶來的好處，在2014年之後中國就成功做到了這一點。值得關注的是，在2013年到2020年之間，中國對俄羅斯外貿總額比例成長近5成，而且還在增長，而歐盟占比例則下滑超過2成。2013年之前德國一直都是俄羅斯最大貿易夥伴，但此後這個地位就被中國擠了下來。