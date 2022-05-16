租屋雖然不如買房是筆昂貴投資，但事關往後至少半年的生活起居，周遭環境也需多加查看，尤其對女生更為重要。近日就有網友發現一則出租刊登，不僅租金全免，周邊生活機能、交通極佳，且還是21坪的電梯大樓，然對象卻點名限「邊緣人女生」，嚇得不少網友看了直呼「免費的，恐怖喔」、「看起來很可怕」。

這名網友在PTT八卦板轉貼一則房屋出租資訊，這是一間2房1廳1衛、21坪的電梯大樓，還免費附贈加上一個平面車位，且從內容介紹可發現，該物件地段不錯，周邊超市、郵局、藥局、公車站或速食店應有盡有，交通和生活機能十分優秀。

一間地段不錯的21坪電梯大樓出租僅限「邊緣人女生」。（圖／翻攝租屋網）

此外，內容提到，還會提供飲食、生活用品、網路，甚至是筆電，更令人意外的是，這名房東還兩次強調，「免費出租給邊緣人女生」、「免費出租給有緣人，不收租金，目前都沒有人來住過」。

然而，乍看很吸引人的條件，卻引來網友幾乎一面倒感到恐怖，「看起來很可怕」、「這誰敢去住」、「免費的最貴」、「弄得不單純，誰敢租啊」、「免費的，恐怖喔」、「限制性別本身目的性就很強了」、「無理由的善心反而可疑」、「糖果屋」、「這是跟房東住吧，邊緣人意思不能帶朋友」。