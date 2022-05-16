北市蔡姓男子今年1月為了去除霉運，點火燒燬個人衣物，卻不慎引燃郵局旁的無障礙的升降機擋板，士林地院審結，依公共危險罪判處拘役15日，得易科罰金1萬5000元。

34歲蔡姓男子，基於個人信仰，打算以焚燬個人物品，祈求能去除霉運，今年1月13日凌晨1時許，拿出準備好褲子放在北投尊賢郵局外的無障礙升降機擋板，點火燃燒，不料火勢越來越大，他當場嚇傻，不知如何是好，所幸警消及時到場撲滅。

但整個過程被郵局的監視器拍下，蔡男聲稱，並非刻意燒毀郵局升降機，只是找尋角落焚燬褲子，看郵局旁的無障礙空間很方便，選擇在該處點火，檢察官日前聲請簡易判決處刑，士林簡易庭判決，認定蔡男犯失火燒燬無障礙升降機北側擋板，致生公共危險罪，處拘役15日，可易科罰金1萬5千元。

北投警分局呼籲，環保意識高漲，不建議民眾點火燃燒處理個人物品，若要燃燒物品，也盡量選擇不影響到其他民眾的空曠處所，避免波及他人身財產安全。