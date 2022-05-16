虛擬健保卡申請流程（健保署提供）

使用虛擬健保卡視訊看診流程（健保署提供）

居家照護人數增，5月14日起居家隔離、居家檢疫及自主防疫者「快篩陽性視為確診」上路，近期民眾視訊診療需求水漲船高。健保署表示，即日起簡化民眾申請虛擬健保卡程序，只要民眾送出申請，會先提供「無照片虛擬健保卡」，待後續審核通過後再更新照片，以利民眾即時使用於視訊診療。

健保署署長李伯璋表示，因應視訊診療服務擴大使用，健保署今年加速推動虛擬健保卡，民眾於視訊診療前，只要下載「健保快易通APP」，上傳大頭照相片及身分證明文件經審核後，就能使用虛擬健保卡就醫，減少接觸的風險。

由於現行申辦虛擬健保卡有審核期，健保署考量近期民眾使用需求增加，即日起簡化民眾申請虛擬健保卡程序，所有待審核案件都會先開通「無照片虛擬健保卡」供民眾使用，包含5月16日前已申請之案件在內（使用期間須配合身分證件以供辨認，作為視訊診療之用），待後續審核通過後，系統即會更新有照片的虛擬健保卡。

若視訊診療未使用虛擬健保卡，需在完成視訊診療後，由家屬或代理人持實體健保卡至看診院所過卡、領藥及繳費。健保署表示，如民眾接受視訊診療時無法使用實體健保卡或虛擬健保卡就醫，醫療院所得以例外就醫方式處理，不影響民眾就醫權益。

虛擬健保卡申請步驟：

1：進入虛擬健保卡系統並完成身分驗證：下載並開啟「全民健保行動快易通│健康存摺 APP 」，點選「虛擬健保卡」後且完成身分驗證。

2：點選「一般申請」：勾選同意隱私條款及服務證政策，點選「一般申請」。

3：照片上傳：拍攝上傳身分證明文件及個人正面半身照照片。

4：取得虛擬健保卡：填寫連絡電話及電子郵件信箱，並核對虛擬健保卡相片後，點選「送出虛擬健保卡申請」。

5：使用虛擬健保卡看診：出示虛擬健保卡QR CODE 圖片，並提供醫事人員進行掃描讀取。