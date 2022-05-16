人心浮動是與病毒共存認知不夠？ 柯文哲：一開始講實話就好

蔡英文總統日前召開防疫諮詢會議，傳出認為社會人心浮動是與病毒共存認知不夠，外界認為是中央政策模糊導致現今發生一連串問題。台北市長柯文哲16日表示，一開始講實話就好了，每次都很隱晦，什麼台灣新模式？聽嘸，講清楚就好了。

柯文哲今主持防疫記者會指出，已經走到2022年，每次都說要相信國民，跟國民講實話也會理解，但政治上常常要隱晦，今天會出這個問題，一開始講實話就好了嘛。

他表示，政府要開放邊界，清零就不可能，既然要與病毒共存估計會有多少人感染，怎麼減少感染，把話講清楚，老百姓就會去調整，每次都很隱晦，什麼台灣新模式？聽嘸，講清楚就好了。

至於會議還傳出稱雙北市太早對防疫放手，柯文哲說，時間是檢驗真理唯一標準，他意思是說比賽還沒開始，一般一旦開放邊境，好歹也要超過總人口5％以上感染，10％是正常，韓國是34％，台灣才感染不到3％，再繼續看下去，認真做事不要整天搞政治。