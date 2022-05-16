歷經去年乾旱，高雄市政府為即將進駐高雄的台積電找水源，16日由高雄市長陳其邁與內政部營建署、台積電簽訂橋頭再生水廠興建移轉營運案合作意向書，高雄市長陳其邁感謝台積電對環保的承諾，未來在楠梓產業園區會百分之百使用再生水源，在合作的過程中市府學到很多，也讓環境變得更好。

陳其邁致詞時說，感謝台積電投資高雄，台積電在空汙或水源、環境永續都提出高標準的計畫，對地方政府而言是很大的挑戰，包含綠電、園區的永續生態，在台積電的建廠過程中，讓高市府學習很多。

陳其邁也指出，他擔任市長以來就知道爭取再生水廠，感謝中央的支持。高市府從陳菊時代就規畫鳳山、臨海再生水廠，未來加上橋頭與楠梓再生水廠，將有21萬噸再生水。

水利局表示，橋頭再生水廠興建移轉營運案已於今年3月經內政部營建署審議原則通過，採促參法BOT方式辦理，核定總經費近50億元，高雄市政府出8％，相關內容已於今年5月上網公開招商，預計可於今年完成招商與簽約，並順利於2026年初供應每日3萬噸再生水給台積電使用。2028年再由楠梓再生水廠新增供應5萬噸再生水。