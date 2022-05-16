世界球王喬柯維奇（Novak Djokovic）因為沒有提出接種新冠肺炎疫苗証明，今年賽季許多賽事無法入境參賽，隨著他在羅馬大師賽奪冠，增加不少法國網球公開賽挑戰連霸的信心。

喬柯維奇在羅馬大師賽決賽6比0、7比6（5）重挫希臘西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），生涯第6度稱霸這場千分大師賽，將帶著不錯的氣勢迎接35歲生日當天（5月22日）展開會內賽的法網，喬帥表示：「我會帶著最大的野心到法國巴黎。我很滿意這次機會，過去幾周我在球場上、球場下絕佳的感覺，我真的認為自己可以走得夠遠。」

喬柯維奇可以對法網這麼有自信的另一個原因，是他去年法網準決賽對手、「紅土之王」納達爾在羅馬大師賽左腳受傷，法網前景蒙上陰影，而西西帕斯在被問到今年法網冠軍熱門時，也只點名西班牙19歲小將阿卡瑞茲（Carlos Alcaraz）和喬帥，沒有提到納達爾。

羅馬大師賽奪冠路上，喬柯維奇一盤未失，準決賽還達成生涯千分大師賽1000勝里程碑，生涯12度在義大利廣場球場參與羅馬大師賽決賽，6次帶走冠軍，喬帥補充：「這座球場對我來說非常、非常特別，在我亟需要正能量時給我喜悅，當我有點低潮時，都會在羅馬這座城市找回活力。」