全家和《咒術迴戰》再度攜手合作，上班族、學生黨喜愛的實用商品都能集點取得。（全家提供）

卡通、動漫角色紛紛進駐超商玩聯名！7-11全店攜手日本經典漫畫哆啦A夢，自18日起推出哆啦A夢集點活動，包含Q萌鑰匙圈、收納櫃等；全家則把日本動畫《咒術迴戰》的名場景搬進店中，18日到6月28日期間，只要到台發店、忠孝光復店、萬明店、板橋板農店，就可以看到以真人比例呈現的《咒術迴戰》場景，同時推集點商品，頸枕、鍵盤滑鼠組有機會帶回家。

7-11最新集點活動首推「木頭立體公仔鑰匙圈」，除了經典、歡樂以及特別款的立體哆啦A夢公仔造型外，更有記憶麵包、任意門以及縮小燈設計，全套6款，限定收藏。「發光鑰匙座」則以經典道具-如果電話亭、哆啦A夢睡覺的房間款為設計，鑰匙座具LED感應燈功能，放入鑰匙圈即亮燈，可搭配木頭立體公仔鑰匙圈一起使用。另還有任意門造型的「桌上收納櫃」，門內附化妝鏡，雙層設計，收納小物好方便；以及哆啦A夢大臉設計的「體重計」，造型吸睛又實用。18日起至6月26日，OPEN POINT會員限定消費滿40元贈1點集點活動電子點數，集滿6點即可加價購1款。

全家則推出《咒術迴戰》集點加價購活動，消費1元就有1點，部分特色商品連日本都尚未上市，首要推薦的是瞄準學生、上班族3C用品需求，此次特別推遠端上班、上課必入手的「咒術鍵盤滑鼠組」、「咒術發光滑鼠墊」；「咒術鍵盤滑鼠組」無線鍵盤、滑鼠組配色採用深沉有質感的碳灰、淺灰、白色交錯拼湊，無線滑鼠融合《咒術迴戰》4位主角代表的元素圖樣，低調又不失設計感。另還有推出4款「咒術餐具墊組」，附有精緻餐具兩件組、收納墊一張，讓咒術迷外出或居家用餐渡過悠閒時光；午睡必備的「咒術連帽頸枕」不僅充滿濃濃動漫元素，帽子設計可收起、展開，是小憩片刻必備的良伴，活動只到6月28日。