本土確診案例暴增，小孩、老人可能有唾液快篩的檢測需求，現在不只有藥妝通路「福吉美」（Gmate）的單一選擇了；香港草莓網近日上架「RAYCUS新冠口腔唾液快速檢測試劑套裝 」以及「BIOANTIBODY 佰抗生物新冠病毒抗原快速檢測套裝 (口含式)」，前者20入包裝、售價新台幣2400元，後者25入、售價2999元，平均單劑約120元，相較於國內的175員均價便宜。

草莓網表示，跨境電商有免排隊、送貨到家的優點，非常切合民眾在疫情期間的需求；不過，跨境電商運送時間會比國內網購6小時到貨要久一些，建議消費者有需求要超前部署。

指揮中心日前宣布，即日起開放免專案可從海外自行輸入快篩試劑，但僅限個人自用，不少網友已嘗試透過跨境電商平台下單，香港草莓網從5月12日上架開賣、平均單劑62元的便宜快篩，瞬間被掃空，銷售超過3萬組，平台又緊急再上架HECIN和信及SKYPRO兩款新型冠狀病毒抗原快篩試劑；累計4天開賣快篩試劑，台灣民眾在平台上已累計買了26.5萬劑，足見台灣快篩試劑的龐大需求量。

為便民防疫，食藥署開放輸入個人自用「新型冠狀病毒檢驗試劑」，即日起至今年6月30日止，免申請專案核准，每人不超過100劑、限輸入一次。

海外自購快篩劑如何購買最方便，除請託海外親友在當地購買後寄回國內外，跨境電商並直接寄送到台灣也是另種方式。跨境平台提醒，由於關貿網路防止冒名申報、落實稅賦公平，需要實名認證制，網友下訂時，記得同步下載註冊財政部關務署EZ WAY 易利委 APP，能讓通關流程更加便捷迅速。