據中新網報導，統計截至5月16日，福建向金門持續、穩定、優質供水1381天，累計突破2000萬噸，日均供水1.45萬噸。福建晉金供水公司相關負責人16日表示，今年前4月福建向金門供水量共266萬噸，較去年同期增長30.4％；日均供水量2.2萬噸，較去年同期增長29.4％。

回顧2018年8月5日，福建泉州向金門供水工程正式通水，兩岸「共飲一江水」的目標歷經20多年接棒終於成真。

該負責人表示，近4年來，運行調度人員24小時輪班，對運行數據即時監測、記錄，按照「月計畫，周調整，日供應」的供水機制，做到「需則供水、供則足量」，確保工程安全穩定運行。

在探索兩岸融合發展新路上，福建向金門供水工程建立多項創新合作機制，為實現兩岸「應通盡通」目標樹立典範。據了解，目前福建向金門供水占金門縣自來水廠日常供水總量的73％，金門民生用水依靠地下水從68％降至14.3％。