鹽水區農會這幾天陸續接獲農友通知高粱倒伏。（鹽水區農會提供／張毓翎台南傳真）

受到今年首波梅雨鋒面影響，台南約45公頃高粱出現倒伏，以及無法發芽的情形，令農民擔憂不已。台南市政府農業局已通知各公所盡快查估受損情形並回報，是否有延遲性災情還待觀察。

台南市鹽水區、學甲區今年一期與金門酒廠契作高梁，鹽水有40公頃、學甲442公頃，總計532公頃，種植面積為全台第一，約占46％。

鹽水區農會總幹事邱子軒說，現在是高粱出苗生長期，受上周末的梅雨影響，陸續接獲農友通知高粱倒伏，初估面積總計20公頃，梅雨季前農民來不及中耕培土，植株基部的土壤沒有增厚，導致它因為根系較淺，易被大雨、強風吹倒。

邱子軒說，針對倒伏狀況，請教台南農改場朴子分場長游添榮，因為高粱有耐淹特性，他建議待天氣放晴後，看能不能恢復直立狀態生長；另外，受雨勢影響，近日才栽種的田區，發芽率不佳，農民已向公所提出申報災損，面積加總共計17.36公傾。

學甲區農會表示，契作的高粱田區中，有約5公頃傳出倒伏，主要是這些田區的植株比較長，加上未中耕培土的關係，田裡土壤保水度高、鬆軟，強風吹拂下，植株容易倒伏。

另台南文旦、稻米的主產區麻豆和後壁區，目前均未傳出農損，麻豆區農會說，上周末都一下子瞬間大雨，一下又停，因為很多農民會在柚園裝設抽水設備，如果雨沒有持續下的話，積水都能有效排出。

後壁農友說，稻子剛剛結穗，飽滿度還不夠，穗重還算輕，所以比較不會倒伏。